Inquérito do Técnico mostra que 400 alunos se queixam de assédio moral e sexual

Um relatório feito pelo Instituto Superior Técnico, concluído para consumo interno em Outubro, revela que 16% dos alunos indicou ter sido alvo de assédio moral e 5% de assédio sexual, noticia a revista Sábado desta quinta-feira. Enviado a 11 mil alunos em Julho, segundo a revista, teve um grau de participação de 20% com 1897 respostas. A percentagem de alunas do sexo feminino que disse ter sido vítima de assédio sexual foi, porém, superior à média: 10%.

A revista que revela que o inquérito foi elaborado por iniciativa do Conselho Pedagógico e tinha perguntas directas sobre assédio moral e sexual. As perguntas incluíam as do questionário padrão da Ordem dos Psicólogos e nas respostas sobre saúde mental 17% dos alunos (322 pessoas) mostraram o nível mais alto de risco e em cursos como a Engenharia Física essa percentagem foi de 25%. De acordo com a revista, em parecer o Conselho Pedagógico pedia no início do ano um estudo mais aprofundado sobre as questões levantadas, nomeadamente sobre assédio moral e sexual mas o pedido não teve seguimento.

Segundo a direcção o Técnico começou a planear um gabinete de provedoria no início de 2021, para o qual foram nomeados duas provedoras há duas semanas (uma dos alunos e outra para os trabalhadores).