Portugal dará 2,1 milhões de euros em ajuda humanitária à Ucrânia

António Costa anunciou que Portugal vai ajudar a Ucrânia com 2,1 milhões de euros. O pacote de apoio, que o primeiro-ministro anunciou como “substancial”, será dividido em duas parcelas: um milhão de euros para o plano de resposta humanitária das Nações Unidas e 1,1 milhões de euros de ajuda humanitária directa à Ucrânia.

O anúncio foi feito durante Conferência Internacional de Doadores de Alto Nível para a Ucrânia, que decorreu em Varsóvia, capital da Polónia, com Costa a participar por videoconferência.

“A invasão as consequências desta agressão estendem-se para lá do território ucraniano”, assinalou o primeiro-ministro. “Apesar de ser o país mais ocidental da União Europeia e mais afastado da Ucrânia, Portugal já recebeu 35 mil refugiados ucranianos”, destacou António Costa. “Reafirmamos o nosso mais forte compromisso de assegurarmos a sua segurança e bem-estar”, acrescentou.

No seu discurso, que não durou mais do que três minutos, o primeiro-ministro elogiou o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawieckie, e a primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson, pela iniciativa de terem organizado o encontro e condenou “a invasão brutal da Ucrânia pela Federação Russa”.

O anúncio do pacote financeiro surge um dia depois de António Costa ter aceitado ir a Kiev, capital da Ucrânia, para a assinatura de um acordo financeiro bilateral no âmbito do Fundo Monetário Internacional (FMI). O convite ao primeiro-ministro português foi endereçado pelo homólogo ucraniano, Denys Shmygal, numa reunião por videoconferência.

A data da visita de Costa já está fechada, mas ainda não foi revelada.