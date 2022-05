Bloco já tem plano de acção. Ambiente, Saúde e Trabalho são prioridades no Parlamento e nas ruas

A ideia é centrar a actividade parlamentar do Bloco no “confronto com o Governo”. No Parlamento, os bloquistas querem levar propostas de alteração ao Orçamento do Estado nestas áreas. Nas ruas, vão desenvolver iniciativas como um Roteiro pelo Clima ou uma Campanha em Defesa do SNS.

O Bloco de Esquerda (BE) já tem um plano de acção para “deixar claro que a esquerda em Portugal tem uma visão alternativa ao PS”, isto apenas uns dias depois de os bloquistas terem aprovado o rumo estratégico do partido. Ambiente, Saúde e Trabalho estão entre as prioridades do BE para o Parlamento e a luta nas ruas. “São três temas nos quais vamos ter sempre propostas e que se estendem à nossa intervenção parlamentar”, disse ao PÚBLICO Mariana Mortágua, acrescentando que estas são as áreas que o BE vai levar “já à discussão do Orçamento” na fase de especialidade.