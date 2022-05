Territórios da Transgressão: a arquitectura, o direito e a administração pública entram num bar

Neste 25.º episódio do podcast Antecâmara , ouça esta conversa ficcionada sobre a arquitectura e a lei, com moderação de Lucinda Correia. Um parceiro da Rede PÚBLICO.

Antecâmara é um podcast parceiro da Rede PÚBLICO, produzido pela Rádio Antecâmara. Depois de ouvirmos episódios marcantes dos programas da rádio, mergulhamos também nas residências de diferentes autores na exposição Sound It, inaugurada em Março pela Rádio Antecâmara e que pode ser explorada até Setembro na Garagem Sul, no Centro Cultural de Belém (CCB).

Neste 25.º episódio, voltamos a receber Territórios da Transgressão, um programa da Rádio Antecâmara.

Foto

A autora do programa, Lucinda Correia, apresenta uma sessão especial tendo como convidados o arquitecto Filipe Magalhães (FALA atelier), o jurista João Miranda (professor na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa) e o arquitecto Paulo Pais, director do Departamento de Planeamento Urbano da Câmara Municipal de Lisboa - convidados que se movem profissionalmente em territórios de actuação que forçosamente se intersectam, mas que muito raramente conversam.

A escrita da legislação é um acto de interesse público e é, por isso mesmo, um território de negociação, um território de transgressão.

Nesta sessão especial para a residência no espaço Garagem Sul do CCB, apresenta-se uma conversa ficcionada que se desenvolve entre a Arquitectura, como profissão liberal, a formulação do quadro legal do exercício pelo Direito, e a legitimação da transformação do espaço, concedida pela Administração Pública.

Esta conversa ficcionada e inacabada, mediada por Lucinda Correia, editora do Livro Verde: Contra-Arquitectura. Re-construir a Realidade (2021), questiona e reafirma a utilidade e a responsabilidade sociais da arquitectura pelo seu papel de mediação entre as vontades particulares e a defesa do bem comum.

Será que a arquitectura, como representação específica das sociedades humanas e do mundo e tradução espacial das possibilidades de intervenção preconizadas pela legislação, pode exigir que os fundamentos dessa legislação sejam, sobretudo, científicos e não apenas culturais?

Ao longo do episódio ouve-se excertos da obra Inori (1973/74), de Karlheinz Stockhausen, interpretada pela Symphony Orchestra of the Southwest German Radio.

Territórios da Transgressão é um programa que explora as perspectivas de diversos actores urbanos sobre as formas como a legislação desenha uma espécie de “consciência colectiva” que se vai actualizando.

Um programa de Lucinda Correia, arquitecta e investigadora da Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa. Desenvolve a tese de douramento “A (In)certeza da Norma. Arquitectura, Direito e Políticas Públicas em diálogo”, que explora e aprofunda as implicações recíprocas entre o desenho da legislação e as práticas da arquitectura. Fez a curadoria de Contra-Arquitetura. Re-construir a Realidade (2020), a convite do MAAT, resultando na edição de um livro verde em 2021. Fundou, em 2019, efabula – towards a habitat culture, uma cooperativa cultural e atelier de arquitectura e investigação em Artes e Humanidades. Em 2011, co-fundou Artéria – Humanizing Architeture, atelier que co-dirigiu até 2018.

Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo e curioso, com uma programação diversa que junta arquitectos, curadores, jornalistas e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os formatos da arquitectura. Um projecto com curadoria do arquitecto Pedro Campos Costa.

Os podcasts do PÚBLICO dão-te 10% de desconto numa nova assinatura do teu jornal. Introduz o código promocional POD10 em publico.pt/assinaturas e usufrui das vantagens de ter o PÚBLICO no ouvido. O código é válido para novas assinaturas ou assinaturas expiradas há mais de 90 dias.

Segue o podcast Antecâmara no site do PÚBLICO ou no Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud e outras aplicações para podcast.

Conhece os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts.

Se gostas de ouvir podcasts, subscreve gratuitamente a newsletter Subscrito, com novidades e recomendações para trazer nos ouvidos.