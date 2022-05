Neste mundo em miniatura, as florestas têm brócolos e a lua é um queijo suíço

Foodtopia é uma terra encantada, criada em 2019 por Yuliy Vasilev, "onde é perfeitamente normal cruzar uma floresta feita de brócolos". "A rotina diária de um bombeiro neste lugar utópico inclui apagar fogos de malaguetas e enfrentar um Inverno que passa por passear entre bolachas polvilhadas de flocos de neve de açúcar." Neste lugar, prossegue Yuliy, em entrevista ao P3, "pisar um tomate é considerado um crime e o milho é extraído de minas". "As pessoas da capital de Foodtopia trabalham em pequenos escritórios, em arranha-céus feitos de raladores, e nos fins-de-semana divertem-se junto das pistas de corridas feitas de guloseimas. O céu é feito de algodão doce e a lua de queijo suíço."

O conjunto de 19 imagens realizado pelo fotógrafo búlgaro teve como ponto de partida "a ideia de recriar uma fotografia feita com drone de um carro numa estrada rodeado de uma floresta feita de brócolos". Foi o seu amor pela fotografia de viagem e de comida que o conduziu a essa ideia, refere. Assim surgiu essa combinação de dois mundos, com a sua "mão divina" no comando.

A fotografia Central Park, que foi distinguida no concurso Pink Lady Food Photographer of the Year, cujos resultados foram divulgados no P3, foi criada em Maio de 2021. "Essa fotografia representa a capital de Foodtopia, uma cidade a que chamei Raladorópolis e foi inspirada na vista magnífica sobre o verdadeiro Central Park, em Nova Iorque", especifica. "Decidi recriar essa paisagem utilizando raladores, que na minha mente são como pequenos arranha-céus, com brócolos que parecem as árvores e com pequenos carros de brincar amarelos, que são táxis." Precisou de muitos raladores diferentes, mas como não comprou em número suficiente teve de fazer dez fotografias e juntá-las numa só.

Todas as imagens foram criadas pelo fotógrafo no seu estúdio, na Bulgária, com recurso a luz natural. "Toda a fotografia que produzo, tanto de viagem como de comida, é feita sob luz natural", sublinha o fotógrafo de 36 anos. "Este projecto não tem uma mensagem social, é simplesmente divertido. Acho engraçado quando as pessoas me dizem que, à primeira vista, as fotografias parecem reais, feitas com drone. Mas nem tudo é o que parece." Foodtopia, que conheceu publicação na revista Forbes, é, para muitos, exactamente o que parece ser: um mundo delicioso repleto de acção e sabor.