Declaração do Porto para a Paz Transnacional

Nós, que vivemos na Europa, nas Américas, na África, na Ásia, com diversas biografias, origens e ligações, acreditamos que os direitos humanos são universais e que o seu respeito é um imperativo para a paz. Em nome dessa crença, apelamos à Rússia para que acabe com a guerra na Ucrânia e retire as suas forças invasoras.

As guerras de agressão trazem sofrimento e opressão a milhões de pessoas em diferentes cantos do mundo. A luta para as deter e os esforços para garantir os direitos humanos e a liberdade da opressão e do autoritarismo fazem parte da mesma luta universal. O nosso apoio vai para os que resistem à guerra seja onde for. A nossa solidariedade é para com os refugiados que fogem da guerra ou da perseguição: os mesmos devem ser-lhes garantida a hospitalidade e condições de acolhimento dignas.

Acreditamos que as ações de hoje definem o futuro. Qualquer futuro positivo para a paz depende do fracasso da invasão agressiva de Putin. A Ucrânia deve receber o apoio e os recursos de que necessita para exercer o seu direito à autodefesa e garantir a segurança dos seus cidadãos. Deve ter um caminho claro e realista para se tornar membro da UE.

Congratulamo-nos com a decisão do Tribunal Internacional de Justiça de ordenar a retirada das forças russas da Ucrânia e o início da investigação de crimes de guerra. As pessoas envolvidas no planeamento, preparação, início ou execução de um ato de agressão contra a Ucrânia devem ser consideradas responsáveis. A acusação de crimes cometidos nesta guerra servirá para reafirmar a supremacia do direito internacional e funcionará como um precedente para o futuro.

Saudamos igualmente as decisões da Assembleia Geral das Nações Unidas de condenar o ato de agressão contra a Ucrânia. A concentração na ajuda humanitária e a cessação das hostilidades deve ser uma prioridade, entretanto é tempo de refletir e discutir com a sociedade civil sobre a forma como a ONU deve ser reformada para melhor enfrentar tais desafios.

As formas de pôr fim às guerras e de criar relações pacíficas entre os povos, serão definitivas para qualquer futura ordem de segurança multilateral. Uma vez cessadas as hostilidades militares, a sociedade civil, as mulheres, os jovens e os grupos marginalizados devem fazer parte das negociações que conduzam a uma nova estrutura de segurança e a uma governação democrática. A segurança humana e os direitos humanos - incluindo as suas dimensões social, ambiental e digital - devem estar no centro dos novos acordos de segurança .

Todos nós habitamos o mesmo planeta. O perigo de guerra nuclear, emergência climática e catástrofes ecológicas significa que a manutenção da paz é um imperativo para a própria sobrevivência da humanidade. As guerras desestabilizam vastas regiões da Terra - contribuem para a insegurança universal e minam a possibilidade de enfrentar ameaças comuns. É necessário um novo ímpeto para o desarmamento nuclear, para a transição das fontes de energia poluentes e para enfrentar as desigualdades a nível global e dentro de cada sociedade.

As guerras estão a ser travadas no contexto de uma onda autocrática em curso em todo o mundo. O objetivo de acabar com as guerras é uma causa para as democracias e os cidadãos se unirem ultrapassando divisões e fronteiras. Empenhemo-nos numa busca comum pela paz e liberdade, justiça e igualdade - bem como solidariedade e apoio àqueles que lutam por essas justas causas, seja na Europa, na África, nas Américas, na Ásia ou no Médio Oriente.

Primeiros Signatários:

Alvaro Vasconcelos, Forum Demos, former director of EUISS; Niccolo Milanese, European Alternatives; Luke Cooper, London School of Economics and Another Europe is Possible; Pedro Dallari, Institute of International Relations, University of Sao Paulo; Mary Kaldor, London School of Economics; Radha Kumar, author; Bassma Kodmani, founder of the Arab Reform Initiative; Dmitri Makarov, Moscow Helsinki Group; Oleksandra Matviichuk, Centre for Civil Liberties, Kyiv; Gaiane Nuridzhanian, National University of Kyiv Mohyla Academy; Renato Janine Ribeiro, philosopher, São Paulo; Fátima Vieira, vice-rector, University of Porto; Dany Wambire, writer, Moçambique; Olga Aivazovska, Civil Network OPORA (Ukraine); Alberto Alemanno, Jean Monnet professor in EU Law, HEC Paris; Carsten Berg, ECI Campaign, Germany; Taras Bilous, Sotsialnyi Rukh, Ukraine; Tymofii Brik, Kyiv School of Economics; Luís Braga da Cruz, former minister of Economy of Portugal; Vasyl Cherepanyn, director, Visual Culture Research Centre, Kyiv; Bernard Dreano, chairperson of the Centre d'études et d'initiatives de solidarité internationale CEDETIM (Paris); Ana Gomes, former MEP and candidate to the Presidency of the Portuguese Republic; Engin Isin, Queen Mary University of London; Salam Kawakibi, Director du Centre Arabes d’Etudes et Recherche de Paris (Carep); Katerina Kolozova, philosopher, Skopje North Macedonia; Ulrike Liebert, University of Bremen; Jamie Mackay, writer and journalist; Achille Mbembe, research professor in History and Politics, University of the Witwatersrand, Johannesburg - South Africa; Kalypso Nicolaidis, European University Institute; Irene Pimentel, historian; Elisabete Pinto da Costa, vice-rector, Universidade Lusófona; Jacques Rupnik, research director, Sciences Po, Paris; Igor Štiks, writer and political theorist, Faculty of Media and Communications, Belgrade / University of Ljubljana; Gayatri Spivak, professor, University of Columbia; Vladyslav Starodubtsev, Sotsialnyi Rukh, Ukraine; Rui Tavares, historian and writer

Os autores escrevem segundo o novo acordo ortográfico