O progresso tem custos

Desde a era primitiva que a existência de classes sociais é o motor da História e tentá-las banir é uma utopia. Progredir a todo o custo com base no lucro desenfreado é um suicídio, sem uma política sustentável e equilibrada em todos os domínios. Em que as empresas terão uma política social de estímulo dos seus trabalhadores, clientes e fornecedores. O Estado deve promover os empreendedores e inovadores e proteger socialmente os mais fracos. Mais do que o aumento dos salários precisamos de melhores condições de vida e de trabalho. Quando o povo está feliz os seus governantes também o estão. A mecanização das empresas veio criar mais desemprego, mas ao mesmo tempo libertar trabalhadores para outros sectores de economia, reduzindo o horário de trabalho e entrando assim na sociedade do lazer e do turismo. A par de um espírito cosmopolita os trabalhadores devem-se adaptar às novas tecnologias e à nova sociedade, delas emergente. Não podemos nadar contra a maré da História. A família, os amigos, os bons livros e a boa música ainda continuam a ser o nosso suporte. Há que criar pontes sociais e políticas inter-classistas.

José Oliveira Mendes, Portalegre

Que nada fique por investigar

O caso que se passou com a associação pró-russa em Setúbal, no questionamento, gerador de desconfiança, da situação de refugiados ucranianos e suas famílias, não sendo directamente imputável à responsabilidade do Governo, deverá pôr este de sobreaviso até porque já é admitido que situações idênticas terão já sucedido ao nível de outras autarquias. Por isso, seria desejável que o Governo procurasse inteirar-se com urgência, por iniciativa própria, de qual o papel, a nível nacional, que associações desse tipo poderão estar a desempenhar e qual a relação que com elas terão as autarquias da sua área de jurisdição. Esse levantamento, a efectuar com as autarquias e com recurso também à Associação de Municípios, poderá de futuro acautelar males semelhantes ou maiores a juntar aos tristemente já identificados em Setúbal e isto para que um país democrático, como o nosso, não seja corroído nos seus alicerces por tamanhas brechas. É o nosso bom nome, e o respeito por nós e pelos demais, quem o exige.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

1,3 milhões sem médico de família

Fiquei a saber hoje que o número de pessoas sem médico de família é alarmante e prova, mesmo sabendo que a situação se agravou nos últimos dois anos, que o governo tem a obrigação de, a curtíssimo prazo, encontrar soluções para este problema. É imperioso conseguir motivar os médicos a permanecerem ou a entrarem para o SNS com condições de remuneração que sejam atractivas pois, se assim não acontecer, a situação só ficará cada vez pior. É necessário que o governo entenda e a sociedade em geral também, que face ao número de anos de estudo de um médico mesmo não especialista, os vencimentos oferecidos no SNS são quase insultuosos. Por exemplo e de acordo com a tabela para 2022, um médico não especialista com dedicação exclusiva e 35 horas de trabalho semanal (índice 105 que é o mais elevado para um não especialista) ganha a quantia de 2280,1 euros mensais. É mais que lógico que faltem médicos no SNS, concordam?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Os limites da Europa

De Lisboa a Vladivostok parece-me um pouco exagerado. Havendo poucas dúvidas quanto ao limite Atlântico a oeste, o Pacifico do outro lado é talvez um pouco exagerado. Na definição da Europa e seus limites, mais importante do que os meridianos geográficos estão os valores sociais e culturais e, citando a chamada Constituição Europeia, “humanismo, igualdade de todos os seres, liberdade, respeito pela razão”. A história da Europa teve fases brilhantes e períodos sinistros, por vezes escassamente separados, como, em França, com a Declaração universal dos direitos do homem e do cidadão em 1789 e o terror de Robespierre quatro anos depois. Mais recentemente vimos barbaridades como a guerra civil espanhola, aqui ao lado, o nazismo na Alemanha e o estalinismo na Rússia.

No entanto, nos últimos 70 anos, após o final da II Guerra Mundial, a Europa parece ter-se estabilizado, reencontrado esses valores e citando de novo: “respeito pela dignidade humana, da liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado de direito”. O que se está a passar na Ucrânia é uma clara negação dos valores europeus. Para aqueles que se recusam a vê-lo, como não viram o Gulag, cegueira ideológica é uma explicação algo benigna.

Trata-se antes de uma opção ideológica, veladamente assumida. É não se reconhecer nos valores humanísticos europeus, promover a tal “revolução” purificadora e a reversão deste regime que, sem ser ideal, é o melhor que existe. Não é passivamente ignorar, é activamente lutar por uma causa perigosa.

Carlos J F Sampaio, Esposende