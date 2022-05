O alojamento local ainda tem futuro?

A posição do STJ, de que a indicação de que certa fracção se destina a habitação deve ser interpretada no sentido de nela não ser permitido alojamento local, coloca questões importantes quanto às suas consequências práticas.

No passado dia 22 de março, o Supremo Tribunal de Justiça (“STJ”) veio uniformizar a jurisprudência sobre um tema que sempre dividiu as opiniões e os interesses: o exercício do Alojamento Local (AL) nos prédios constituídos em propriedade horizontal.