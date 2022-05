Eleições locais britânicas podem revelar a extensão das sequelas do partygate

Johnson e o Partido Conservador enfrentam o primeiro teste eleitoral depois do escândalo das festas em Downing Street e numa altura em que o elevado custo de vida no país aflige os eleitores. Labour procura reforçar a narrativa da alternativa credível aos tories .

Não serão muitos os países do mundo com uma tradição tão forte, como o Reino Unido, em matéria de aprofundamento e desenvolvimento do seu poder local e da proximidade estreita que existe entre eleitores e eleitos. Também por isso, Boris Johnson e o Partido Conservador devem estar, por esta altura, a fazer figas para que os milhões de eleitores que se deslocarem esta quinta-feira às urnas, para participar nas eleições locais em Inglaterra, no País de Gales e na Escócia, preencham os respectivos boletins de voto a pensar exclusivamente nas preocupações de sempre neste tipo de votações: transportes, criminalidade, recolha de lixo e habitação.