Porto recupera o seu poiso dos chás dançantes: Salão Ático do Coliseu vai reabrir

Mónica Guerreiro chama-lhes os “activos adormecidos”. Quando em 2020 chegou à direcção do Coliseu do Porto, encontrou na casa alguns espaços cheios de história (e potencial), mas vazios de actividade. Com a pandemia a suspender planos, a presidente do Coliseu sonhava, ainda que pouco esperançada, com novas vidas para o Salão Ático, o Salão Jardim ou a Adega. Dois anos depois, está prestes a tornar dois deles reais: o Salão Ático, onde o Porto viveu memoráveis chás dançantes aos sábados e domingos, reabre como Novo Ático a 5 de Junho; a Adega, no subsolo do Coliseu, tem um projecto para reabrir até ao Verão.