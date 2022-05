A importância da higiene das mãos

Por desconhecimento ou por esquecimento de repetidos episódios históricos, se havia dúvidas sobre o impacto das doenças infecciosas nas nossas vidas a covid-19 veio esclarecê-las. É devastador... E o que nos reserva o futuro? Também a covid-19 veio reforçar a sua imprevisibilidade. Mas o aumento das doenças infecciosas é, apesar disso, expectável se cruzarmos a variabilidade constante dos agentes patogénicos a que estamos expostos com as alterações de estrutura etária das populações, que afectam a nossa resistência à infeção, e com as alterações climáticas, a globalização, etc..

O aumento das resistências aos antibióticos é também um facto, reduz as opções de tratamento de muitas infeções bacterianas, mais valendo, por isso, prevenir e não remediar! As boas práticas de higiene são fundamentais para que se consigam travar a transmissão de infecções em casa, na comunidade e nas instituições de saúde.

A higiene das mãos é um dos requisitos chave destas boas práticas e pode reduzir, de forma significativa, a incidência de infecções gastrointestinais, das infeções das vias respiratórias e das infeções da pele. Como reconhecimento da importância da lavagem das mãos na quebra da cadeia de transmissão da infeção, a Organização Mundial da Saúde (OMS) instituiu 5 de maio como o Dia Mundial da Higiene das Mãos.

Em 2022 esta celebração tem como tema “Unite for safety: clean your hands” (Unidos pela segurança: lave as suas mãos). Esta campanha tem como principal objetivo aumentar a adesão dos profissionais de saúde à higiene das mãos com vista à redução das infeções associadas aos cuidados de saúde e ao controlo das resistências dos microrganismos aos antimicrobianos.

É importante salientar que a correta lavagem das mãos pode prevenir 50% das infeções evitáveis adquiridas durante a prestação de cuidados de saúde. Citando o Prof. Doutor José Artur Paiva, diretor do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistências a Antimicrobianos, “a criação de uma cultura de higiene das mãos é algo que demora muito pouco tempo, são 20 segundos que salvam vidas”.

Mas o impacto da higiene das mãos na redução dos riscos de infeção pode aumentar significativamente se “convencermos” as pessoas a lavar as mãos corretamente e no momento adequado.

A higiene das mãos deve ser uma prática de responsabilidade partilhada por todos. De acordo com dados publicados pela Unicef, lavar as mãos com água e sabão, principalmente após a utilização do quarto de banho e antes de manusear alimentos, ajuda a reduzir a incidência das diarreias em mais de 40%!

Estou certa de que todos sabemos como e quando lavar as mãos. Mas neste dia Mundial da Higiene das Mãos fica o reforço da mensagem.

Lave as mãos com água, preferencialmente morna, e sabão durante 20 segundos:

Depois de ir à casa de banho ou de mudar fraldas;

Antes e depois de prestar cuidados a uma pessoa doente;

Após contacto com sangue ou outros fluidos corporais;

Depois de limpar ou de assoar o nariz;

Quando chega a casa do trabalho;

Depois de cuidar dos animais:

Antes e depois de preparar alimentos, principalmente se forem crus;

Antes de comer ou de alimentar outras pessoas;

Depois de despejar o lixo ou de mexer em superfícies sujas;

E, claro, sempre que sentir necessidade.

Mãos limpas, pela sua saúde e pela saúde de todos!

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990