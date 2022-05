Gucci entra na onda da criptomoeda com projecto dos EUA

O objectivo da marca de luxo italiana, que faz parte do conglomerado Kering, é expandir este serviço a todas as lojas da América do Norte.

À medida que as moedas digitais passam a ter mais aceitação, as malas de luxo e outros artigos da Gucci podem ser comprados usando criptomoedas, incluindo bitcoin, em algumas lojas dos EUA, anuncia a empresa italiana.

A partir do final deste mês, os clientes podem pagar com criptomoedas em algumas das principais lojas da Gucci, incluindo a de Rodeo Drive em Los Angeles e a de Wooster Street em Nova Iorque, informa. O objectivo da Gucci, que faz parte do conglomerado de luxo francês Kering, é expandir este serviço a todas as lojas da América do Norte.

Um número crescente de empresas começou a aceitar moedas virtuais, aproximando uma classe de activos evitada por grandes instituições financeiras até alguns anos, como é o caso da Off-White, a marca de luxo que faz parte do grupo de luxo francês LVMH, que começou a aceitar criptomoedas nas principais lojas de Londres, Paris e Milão, avançou a Vogue Business, em Março.

A Gucci acrescenta que aceitará vários activos digitais, incluindo ethereum, dogecoin, shiba inu, litecoin e algumas stablecoins ligadas ao dólar americano.