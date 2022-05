Guia turístico reúne 500 segredos do Porto

A colecção The 500 Hidden Secrets já tinha um guia turístico de Lisboa. Agora, as irmãs Joana e Sofia Lacerda revelam os segredos do Porto.

São guias turísticos “escritos por habitantes locais”, em inglês, e muito práticos: em cerca de 250 páginas são revelados “500 segredos escondidos” sobre cada destino num formato de “100 listas de cinco endereços ou factos, relacionados com comida, bebida, acomodação, compras e cultura”, lê-se no site do projecto.

A festa de lançamento do guia sobre o Porto, assinado por Joana e Sofia Lacerda, e da sexta edição dedicada a Lisboa, da autoria de Miguel Júdice, decorreu esta quarta-feira no restaurante Eleven, em Lisboa. Ambos estão à venda por 19,95€.

“Por acaso, descobrimos o livro do Miguel há seis anos, e até publicámos sobre o livro porque achámos giríssimo”, recorda Sofia Lacerda, uma das irmãs à frente do blogue de viagens Jo&So. “Na altura, nem imaginávamos que também íamos escrever um.”

O convite chegou em Agosto de 2019, através da Luster, a editora belga responsável pela colecção The 500 Hidden Secrets, actualmente com mais de 40 guias publicados. “Nunca tínhamos escrito nenhum livro, mas achámos um desafio interessante”, conta Joana. “Tínhamos seis meses para fazer.” No dia em que o rascunho final foi entregue, recordam, a Organização Mundial de Saúde declarava a covid-19 como pandemia.

O guia dedicado ao Porto foi publicado em 2021, mas as restrições devido à pandemia foram adiando o lançamento oficial DR/Luster

“Adiámos duas vezes o lançamento e tivemos de mudar imensa coisa”, recorda Sofia. “Foi triste, porque houve sítios de que gostávamos imenso, sítios independentes e pequenos. Nem queríamos acreditar cada vez que ouvíamos que um ia fechar.” A selecção foi feita quase “como um puzzle”, criada entre a estrutura geral definida pelo conceito dos guias e as listas adaptadas ao local como os “cinco lugares clássicos para [provar] francesinhas” ou “os cinco [edifícios construídos] por antigos alunos da ‘Escola do Porto'”.

“Uma pessoa aproveita e acaba por conhecer ainda mais a sua cidade”, aponta Joana. “Fomos testar, mesmo a nível de passear, andámos pelas escadinhas todas do Porto”, recorda. Se quiser seguir as sugestões, é enveredar pelas escadas do Codeçal e dos Guindais (Sé), pelas do Caminho Novo (Miragaia), das Sereias (Miragaia), das Verdades (Sé) e do Barreto (São Nicolau). “Mesmo quando há coisas que não são segredo, tentamos oferecer um facto que mesmo os locais não saibam”, acrescenta Sofia. “A maior parte são sítios de que realmente gostamos e onde vamos.”

O guia foi publicado em Julho de 2021, mas as restrições impostas pela pandemia adiaram o lançamento oficial para esta semana. O evento marcou também o lançamento da sexta edição de The 500 Hidden Secrets of Lisbon, escrito por Miguel Júdice, “empresário do sector da hospitalidade, escritor e fotógrafo freelancer”, pela primeira vez em 2016.

A primeira edição de The 500 Hidden Secrets of Lisbon foi publicada em 2016 DR/Jo&So

Foi um acaso que o levou a propor à editora escrever o guia de Lisboa. “Vi numa livraria em Bruxelas e achei giro.” Comprou dois e, quando reparou que ainda não existia nenhum sobre a capital portuguesa, decidiu “mandar um e-mail”. “Porque não?” Cada edição vai sendo “renovada quase todos os anos”, sempre com alterações e novas sugestões. “Às vezes, os guias de viagem são um bocado maçudos e depois é difícil uma pessoa viajar neles”, aponta. The 500 Hidden Secrets é uma versão descomplicada: em cada virar de página surgem cinco novas sugestões, com um pequeno parágrafo e os contactos de cada lugar. Coordenadas para partir à descoberta.