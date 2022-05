Arganil abre as “Portas do Céu” com observações astronómicas e passeios guiados

O projecto “Portas do Céu” concentra-se este fim-de-semana em Arganil com três dias repletos de actividades. O foco, claro, está no céu limpo e com pouca poluição luminosa, “uma das características deste território, em que a visitação nocturna, o céu estrelado e a Via Láctea são algo bastante valorizado”, aponta à agência Lusa o presidente da autarquia, Luís Paulo Costa.

As noites de sexta e sábado (6 e 7 de Maio) são, por isso, dedicadas a observar o céu iluminado pelos astros. No caso do primeiro dia do evento, a actividade inclui passeio em jipes até ao Santuário de Nossa Senhora de Mont'Alto, serra da Aveleira e Selada das Eiras, com direito a piquenique tradicional e observação astronómica no posto de vigia de Monte Redondo. Sábado, o encontro está marcado para o miradouro Miguel Torga.

No entanto, o evento conta ainda com muito passeio, contemplando um programa completo de visitas por dia, ora em miniautocarros, ora em jipes. No sábado, por exemplo, o dia integra visitas guiadas a diferentes lugares de interesse cultural ou paisagístico, um workshop de colheres de pau em Pardieiros, refeições e observação nocturna.

Já no domingo, destaque para a caminhada entre Quinta da Mata e Poço da Cesta, a visita ao rebanho de Cepos e workshop de ordenha e fabrico de queijo.

“Desenhámos um conjunto de actividades pelo território que vão decorrer durante três dias consecutivos, permitindo experienciar a cultura e a identidade local, numa descoberta conjunta entre o céu e a terra”, resumia o autarca à Lusa.

As actividades são gratuitas, no entanto, dado o número limitado de lugares, a inscrição prévia é obrigatória, através do preenchimento do formulário disponível aqui. É possível participar no passeio completo ou apenas na actividade de observação nocturna.

O projecto “Portas do Céu” é dinamizado em rede pelos municípios de Arganil, Góis e Pampilhosa da Serra, “com uma componente cultural muito significativa, que deve trazer valor para os territórios”, salientava Luís Paulo Costa. No fim-de-semana passado, foi Pampilhosa da Serra a organizar um programa completo; o seguinte, de 13 a 15 de Maio, será focado no território de Góis, igualmente com três dias de passeio, workshops, gastronomia local e observação nocturna.

No entanto, o município inaugura já este sábado uma exposição de astrofotografia integrada no projecto, constituída por 30 fotografias do céu nocturno dos concelhos de Arganil, Góis e Pampilhosa da Serra. A mostra, da autoria de Miguel Marques, é inaugurada às 18h, na Casa da Cultura de Góis.

A iniciativa “Portas do Céu” é co-financiada pelo Centro 2020 e pelo Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional e pretende contribuir para a diversificação da oferta cultural, promoção da cultura e afirmação da região enquanto destino turístico de excelência.