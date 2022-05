Governo justifica nomeação de dirigentes em substituição para garantir funcionamento do IEFP

Adelaide Franco e Paulo Langrouva foram nomeados em substituição para presidente e vogal do Instituto do Emprego e Formação Profissional. Ao mesmo tempo, estão a decorrer os concursos para estes dois lugares.

O Governo nomeou em regime de substituição Adelaide Franco e Paulo Langrouva para os lugares de presidente e vogal do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) com o objectivo de garantir o “normal funcionamento” do organismo, enquanto não termina o concurso que está a decorrer na Comissão de Recrutamento e Selecção da Administração Pública (Cresap).