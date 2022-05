Embargo ao petróleo: UE pode evitar recessão, Rússia sofrerá impactos bem maiores

Embora com diferenças muito significativas entre os Estados-membros, o impacto económico de um embargo total às importações de energia da Rússia pode ser relativamente reduzido para o total da União Europeia, quando se compara com crises económicas recentes e com o efeito que poderá ser sentido no outro lado do conflito, pela Rússia, revelam estudos económicos publicados nas últimas semanas sobre esta matéria.