Rodrygo, o talismã do Real Madrid na corrida pela Champions

Atacante de 21 anos foi o herói na reviravolta diante do Manchester City, nas meias-finais. Começou a carreira como lateral direito e hoje é uma arma (pouco) secreta pronta a saltar do banco dos “ merengues ”.

Real Madrid e Liverpool, são estes os dois finalistas da Liga dos Campeões 2021-22. Mas este não é o único ponto de contacto entre os dois gigantes: em 2018, quando o talento de Rodrygo já havia extravasado as fronteiras do Brasil, o Santos recebeu propostas dos espanhóis e dos ingleses pelo jogador. O extremo optou pelos “merengues” e foi o grande protagonista da reviravolta diante do Manchester City, na segunda mão das meias-finais da Champions.