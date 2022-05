Mourinho leva Roma à final da Liga Conferência

José Mourinho garantiu, esta quinta-feira, com um triunfo por 1-0 sobre o Leicester, a oitava presença em finais europeias ao apurar, ao cabo de 32 anos, a Roma para uma grande decisão, na Liga Conferência, dia 25 de Maio, na Arena Kombëtare, em Tirana, onde poderá chegar ao 26.º título da carreira caso vença os neerlandeses do Feyenoord, que conservaram em Marselha (0-0) a vantagem de um golo do primeiro duelo.

Depois da igualdade registada em Leicester, no jogo da primeira mão, os italianos — com Sérgio Oliveira a render o lesionado Henrikh Mkhitaryan — entraram decididos a resolver a questão que ficara pendente com o 1-1 do jogo de Inglaterra. De tal forma que Tammy Abraham só precisou de 11 minutos para marcar, na sequência de um canto, um dos pontos fortes da Roma, com um cabeceamento fortíssimo, a bater o português Ricardo Pereira.

A Roma passou a controlar e a gerir os momentos do jogo, com o Leicester do ex-adjunto de Mourinho impotente para equilibrar os duelos e contrariar a força do colete que os italianos lhe vestiram, tendo o primeiro remate enquadrado com a baliza de Rui Patrício aparecido aos 80 minutos.

O melhor que o Leicester conseguiu foi o momento em que os adeptos aplaudiram um emocionado Claudio Ranieri, treinador italiano que levou o clube ao título inglês em 2015/16.

Na outra meia-final, o Marselha recebia o Feyenoord com a obrigação de inverter o resultado (3-2) de Roterdão. O nulo persistiu e os franceses ficaram mesmo pelo caminho.

Na Liga Europa, Rangers e Eitracht Frankfurt qualificaram-se para a final, agendado para dia 18 de Maio, no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha.

Insensível à proposta de uma final exclusivamente alemã, o Rangers tratou de inverter a lógica e colocar os escoceses em vantagem na eliminatória com dois golos no intervalo de seis minutos. James Tavernier (18’) anulou a vantagem conseguida pelo RB Leipzig na Alemanha, já ao cair do pano, e Glen Kamara (24’) provocou uma explosão de alegria no Ibrox, em Glasgow. O português Artur Soares Dias dirigiu o jogo que o Leipzig ainda tentou resgatar com um golo de Nkunku (70'). Mas dez minutos volvidos, John Lundstram repôs a diferença, garantindo a presença na final.

Em Frankfurt, o Eintracht também não teve de esperar muito para confirmar o favoritismo frente ao West Ham, consubstanciado no triunfo (2-1) conseguido na primeira mão, em Londres. A expulsão de Aaron Cresswell (19’) teve o condão de precipitar um desfecho que Rafael Santos Borré (26’) confirmou pouco depois, com o jogo a não registar mais alterações.