Sofiane Pamart: “Se Mozart fosse vivo, estaria a colaborar com rappers!”

É um fenómeno em França, onde tanto se apresenta em pequenas salas para o público selecto da música clássica como em grandes espaços ou festivais, perante milhares de pessoas. Esta quinta-feira, Sofiane Pamart estreia-se em Portugal, no Theatro Circo, em Braga, onde abrirá o ciclo de piano Respira!, numa noite em que partilhará o cartaz com a também francesa Christine Ott. O festival prossegue na sexta-feira com Macha Gharibian e La Chica, e termina no sábado com uma actuação de Abdullah Ibrahim e uma instalação de Diamanda Galás.