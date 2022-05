David Santos é o novo director científico do Museu do Neo-Realismo

A direcção científica do Museu do Neo-Realismo (MNR) de Vila Franca de Xira vai ser assegurada por David Santos, que acumulará o cargo com as funções também recentemente assumidas de director municipal de Cultura.

“No âmbito da nova estrutura orgânica dos serviços municipais, a direcção técnica do Museu do Neo-Realismo é da responsabilidade do Doutor David Santos, tendo [este] sido nomeado para desempenhar igualmente as funções de Direcção Cientifica deste equipamento cultural”, informa a autarquia em comunicado.

Até há pouco curador da Colecção de Arte Contemporânea do Estado, funções que deixou em Abril, David Santos foi nomeado pouco depois director municipal de Cultura de Vila Franca de Xira, sua cidade natal, onde já dirigira, de 2007 a 2013, o Museu do Neo-Realismo. O seu regresso acabou por ditar o afastamento da historiadora de arte Raquel Henriques da Silva, que não gostou de saber pelo telefone que David Santos ocupara o seu gabinete no museu e pediu de imediato a demissão, lamentando a forma “indigna” como fora “despejada”.

A polémica tornou-se pública na segunda-feira passada, com a autarquia a explicar que o gabinete era partilhado, a lamentar a decisão tomada por Raquel Henriques da Silva e a prometer manter a estratégia definida para o Museu do Neo-Realismo.

Já David Santos recusou-se então a comentar as acusações da antiga directora científica e limitou-se a informar que ele próprio orientaria directamente o MNR enquanto não fosse anunciada uma nova solução.

No comunicado enviado à imprensa, a Câmara de Vila Franca de Xira insiste que a estratégia pensada para o museu “não sofrerá qualquer tipo de alteração” e salienta que este se “alicerça numa equipa composta por técnicos municipais de grande qualidade que diariamente contribuem para o desenvolvimento cultural do concelho” e para “o reconhecimento do Museu do Neo-Realismo como um espaço de referência e de excelência”.