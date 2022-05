Autores de um dos discos mais surpreendentes do ano, os caroline estreiam-se em Portugal

Vivemos tempos excitantes, com novas formas que emergem, sons que canalizam uma qualquer verdade. Vivemos tempos inquietantes, com mil perigos à solta e desejos de mudança eivados de frustração. Quando os caroline (assim mesmo, em caixa baixa) perguntam, entre o grito e a dúvida, “can I be happy in this world?”, quando dizem que o mundo terá de mudar, porque não lhes serve, quando o fazem nesta música onde raízes folk se expandem até locais inimagináveis, explodindo em arrebatamentos free (jazz, rock, o que quer que lhe queiram chamar), estão a mostrar-nos exactamente o que tem de entusiasmante e de inquietante o agora que vivemos.