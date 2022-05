Cinco séries com acesso à universidade

Como Defender Um Assassino

Netflix

Tal como noutros títulos produzidos pelo império televisivo de Shonda Rhimes (Anatomia de Grey, Clínica Privada, Scandal, etc.), o enredo é intenso e vive tanto das circunstâncias profissionais das personagens como dos seus problemas pessoais. Em Como Defender Um Assassino os protagonistas são Annalise Keating – uma brilhante e controversa advogada de defesa e professora de Direito Criminal na Universidade de Middleton, em Filadélfia – e o seu grupo de ambiciosos alunos, capazes de qualquer coisa para singrar nos tribunais. Criada por Peter Nowalk, foi estreada em 2014 na estação ABC. Com Viola Davis a encarnar a memorável professora Keating, conta também com os desempenhos de Alfred Enoch, Jack Falahee, Aja Naomi King, Matt McGorry, Karla Souza, Charlie Weber, Liza Weil e Billy Brown. Nomeada para nove Emmys, a série foi premiada com um pela prestação de Davis. A actriz foi também nomeada por duas vezes para os Globos de Ouro.

Community

Netflix

Jeff Winger (Joel McHale) tenta recuperar o diploma de Direito após este lhe ter sido retirado pela Ordem dos Advogados do Colorado. Para isso, ingressa na (fictícia) Universidade Comunitária de Greendale que, segundo as más-línguas, é a instituição certa para os falhados, os adolescentes problemáticos, os divorciados e alguns idosos com necessidade de reavivar a mente. Aproveitando os anos de experiência nos tribunais, o eloquente Jeff usa todas as técnicas de persuasão para atingir os seus objectivos. É assim que vai conhecer um grupo de pessoas que, tal como ele, ali se sentem um pouco deslocadas mas que não estão dispostas a desistir dos seus sonhos. E com este inusitado (e divertido) grupo de novos amigos, ele vai ser forçado a reavaliar o passado, as prioridades e de que forma está disposto a mudar a sua forma de estar na vida. Criada em 2009 por Dan Harmon (Great Minds with Dan Harmon, Rick e Morty), esta comédia foi inicialmente transmitida no canal NBC. Community tinha terminado com cinco temporadas até, em Junho de 2014, o Yahoo Screen ter comprado os direitos da série e realizado uma sexta.

Directora

Netflix

A professora Kim Ji-Yoon (interpretada por Sandra Oh, de Anatomia de Grey ou Killing Eve) acaba de ser nomeada chefe do Departamento de Inglês da Pembroke College, uma universidade ficcional localizada em New England (EUA). Os desafios são maiores do que esperava, e ela vê-se constantemente envolvida nas quezílias entre colegas, alunos, pais e direcção. Entre os desafios mais complexos está o facto de a universidade, outrora muito requisitada, estar a perder matrículas, o que obriga as chefias a reavaliar a prestação de alguns professores, especialmente os mais antigos. A trabalhar consigo, Kim tem Paul Larson (David Morse), o reitor; Joan Hambling (Holland Taylor), sua amiga íntima e confidente; o professor Bill Dobson (Jay Duplass), outrora um bem-sucedido autor de romances que se esforça por reencontrar a antiga forma; a popular professora Yasmin McKay (Nana Mensah); assim como Elliot Mentz (Bob Balaban) e Joan Hambling (Holland Taylor), dois docentes conceituados que se vêem com dificuldades em modernizar as suas aulas e são pressionados a avaliar uma possível reforma antecipada. Esta série estreou-se em 2021 e foi criada por Annie Julia Wyman e Amanda Peet (actriz em Jack & Jill, The Good Wife ou Dirty John).

Dear White People

Netflix

Para criar a sátira social Dear White People, Justin Simien (o oscarizado realizador de Moonlight) partiu do filme homónimo que realizou em 2014, onde foi mostrando as dificuldades de se ser negro numa sociedade muito marcada pelo racismo. Tal como o filme, a história segue um grupo de jovens afro-americanos que estudam na Universidade de Winchester, maioritariamente constituída por alunos e docentes brancos. Durante os seus 40 episódios de aproximadamente meia-hora, são abordadas diferentes questões raciais no meio académico norte-americano (e fora dele). Cada episódio é centrado numa personagem diferente, sendo a protagonista Samantha White (Logan Browning), uma jovem estudante de cinema, muito orgulhosa das suas raízes e com especial talento para se fazer ouvir. Samantha torna-se uma espécie de porta-voz das minorias ao usar o seu programa de rádio, chamado Dear White People, para, de uma forma descontraída e satírica, desconstruir os diversos comportamentos racistas, mais ou menos velados, da comunidade universitária de que faz parte.

Amigos de Faculdade

Netflix

Esta série não é tanto sobre os anos vividos na universidade, mas sobre o que vem depois disso. Tal como o nome indica, a série retrata o reencontro, duas décadas depois, de vários amigos dos tempos em que estudavam em Harvard. A viver momentos diferentes a nível profissional e pessoal, o grupo vai-se deparando com os dilemas (e as mazelas) da meia-idade, enquanto relembra os melhores e piores momentos da sua vida académica. O resultado é uma ode nostálgica aos tempos em que eram jovens, despreocupados e cheios de sonhos, longe das responsabilidades que foram surgindo com o decorrer da vida adulta. Apesar de tudo, há coisas que teimam em não mudar. Com duas temporadas disponíveis, esta série leve e bem-humorada foi criada em 2017 por Nicholas Stoller e Francesca Delbanco.