Quinta na TV: Play na música, no (re)nascer e no cinema em português

CINEMA

A Ilha dos Cães

AXN Movies, 22h45

Furto de uma co-produção portuguesa e são-tomense, o filme de Jorge António inspira-se no romance Os Senhores do Areal, do escritor angolano Henrique Abranches. Conta a história de uma ilha onde o colonialismo e a injustiça reinaram durante anos e onde agora se quer construir um resort. O elenco conta com Miguel Hurst, Ângelo Torres, João Cabral, Ciomara Morais e Nicolau Breyner no último papel que gravou para o cinema. A Ilha dos Cães remata uma programação especial que assinala o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Começa a meio da tarde, com uma dupla de remakes de clássicos do cinema português, realizados por Leonel Vieira em 2015: O Pátio das Cantigas (às 15h38) e O Leão da Estrela (às 17h28). Seguem-se dois biopics: Variações, de João Maia, com Sérgio Praia no papel principal (às 19h17), e O Cônsul de Bordéus, de Francisco Manso e João Correa, com Vítor Norte na pele de Aristides de Sousa Mendes (às 21h10).

60 Segundos

Fox, 00h

Dirigido por Dominic Sena e baseado no filme homónimo de H.B. Halicki (1974), segue Randall “Memphis” Raines, um grande especialista em furto de automóveis que se retirou da criminalidade para evitar que Kip, o irmão mais novo, lhe seguisse as pisadas. Mas, por ironia do destino, Kip envolve-se num grave sarilho e a sua vida fica em risco. Numa corrida contra o tempo, Memphis regressa ao crime e, para salvar o irmão, terá de roubar 50 carros. Nicolas Cage, Angelina Jolie e Giovanni Ribisi ocupam os papéis principais.

A Cidade

AXN, 00h38

Doug MacRay lidera um bando de ladrões de bancos. Orgulha-se das suas origens e de conseguir fugir à polícia. Durante um golpe, faz refém a gerente. Ela escapa ilesa, mas não consegue superar o sucedido. É então que conhece alguém que a faz sentir segura e por quem se apaixona – o próprio Doug. Ben Affleck realiza e protagoniza esta adaptação do livro Prince of Thieves, de Chuck Hogan. Contracena com Rebecca Hall, Jon Hamm, Jeremy Renner (nomeado para o Óscar e o Globo de Ouro de melhor actor secundário), Blake Lively, Titus Welliver, George Carroll, Pete Postlethwaite (que morreria meses depois) e Chris Cooper.

SÉRIES

Amazing Grace

AXN White, 21h25

Estreia, com episódio duplo. A vida da parteira Grace (Kate Jenkinson) está prestes a mudar. Na maternidade dá entrada uma futura mãe que pretende dar o bebé para adopção – tal como a própria Grace optou por fazer há 17 anos. Essa jovem é a sua filha. Está dado o mote para os oito episódios que compõem a mini-série australiana, para seguir às quintas à noite.

The Staircase

HBO Max, streaming

Estreia. Criada por Antonio Campos e protagonizada por Colin Firth (num papel que era para ter pertencido a Harrison Ford) e Toni Collette, esta mini-série de oito episódios baseia-se em factos reais: conta a história de Michael Peterson e da morte suspeita da sua mulher, Kathleen, no meio de uma grande família da Carolina do Norte. O elenco conta ainda com Michael Stuhlbarg ou Juliette Binoche.

MÚSICA

Play - Prémios da Música Portuguesa

RTP1, 21h01

Transmissão em directo – também para a RTP Play e Antena 1 – da quarta edição dos prémios criados para distinguir o melhor da música portuguesa. Tem lugar no Coliseu dos Recreios de Lisboa, com Filomena Cautela e Carolina Torres como anfitriãs, e intercala a atribuição dos prémios com actuações de Bárbara Bandeira, Carminho, Paulo Flores, Sara Correia, Camané, Agir, Moonspell, Dulce Pontes, Piruka e Jimmy P, entre outros. Os galardões são distribuídos em 13 categorias. Gisela João e Ana Moura, indicadas para três cada uma, são as mais nomeadas. Na última edição, o mais premiado foi Dino D’Santiago, com três Play.

DOCUMENTÁRIOS

Uma Chávena, Mil Histórias

RTP2, 16h06

Primeiro de seis episódios que abordam “a extraordinária história do chá e o seu impacto na China e noutras civilizações à volta do mundo”, resume a BBC. “Numa escala nunca antes ensaiada”, traça a história do chá, narra experiências de quem vive da sua produção e investiga a sua influência em rituais, receitas, medicina e laços familiares, tanto na China como noutros países.

Compositores Portugueses Contemporâneos: António Ferreira dos Santos

RTP2, 22h53

Estreia. Adriano Nazareth realiza este trabalho sobre o compositor (e cónego) António Ferreira dos Santos (n. 1936, Santo Tirso), cuja carreira tem privilegiado a música litúrgica. O Requiem à memória do Infante D. Henrique (1994) é uma das múltiplas obras – oratórias e outras peças corais sinfónicas – que compôs para grandes formações orquestrais e corais.