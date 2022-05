Champalimaud usa 5G e realidade aumentada em cirurgia de cancro da mama

À partida, esta parece ser uma cirurgia normal. Pedro Gouveia e Rogelio Andrés-Luna prepararam o bloco operatório e a paciente para remover o cancro da mama, como em qualquer outra ocasião. Mas a operação que aconteceu esta quinta-feira na Unidade da Mama da Fundação Champalimaud, desta vez, não foi normal. Não foi mais uma cirurgia. O cirurgião Pedro Gouveia estava no bloco operatório e o colega Rogelio Andrés-Luna no palco de um congresso em Espanha. A mais de 900 quilómetros de distância, testaram pela primeira vez uma cirurgia do cancro da mama com supervisão através de realidade aumentada.