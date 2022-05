O Twitter de Elon Musk: dos duelos com Putin à criação de um lança-chamas

O PÚBLICO revisitou alguns dos tweets que deram origem a notícias sobre o homem mais rico do mundo.

Aquilo que Elon Musk escreve no Twitter inspira piadas na internet, move mercados e dá azo a processos judiciais. Tudo começou em 2010 quando o dono da Tesla e da SpaceX anunciou a sua chegada à plataforma; antes disso, a conta @elonmusk era gerida por uma pessoa a fazer-se passar pelo magnata que escrevia coisas aleatórias para passar o tempo. O conteúdo, porém, sempre ficou aquém dos tweets do Musk verdadeiro que diz que quer comprar o Twitter para garantir que as pessoas têm o direito de dizer aquilo que querem na Internet.