“A uma religião sem mundo sucede um mundo sem religião”: reflexões de 30 anos de crónicas de Frei Bento Domingues

Foi há 30 anos que, num almoço, Jorge Wemans, antigo director-adjunto do PÚBLICO, e António Marujo, actualmente director do 7Margens e então jornalista do PÚBLICO, conseguiram convencer Frei Bento Domingues a escrever uma crónica semanal para o jornal “pelo menos durante um ano”. A sua colaboração tem perdurado desde então e alcançou agora os 30 anos, uma efeméride que o PÚBLICO fez questão de celebrar nesta terça-feira.

Subscreva o P24 e receba cada episódio logo de manhã. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos, clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.​