Manuela Ferreira Leite: “Vou apoiar Moreira da Silva” na corrida à liderança do PSD

Antiga ministra de Estado e das Finanças vai participar na campanha do candidato que, numa semana, contou com o apoio de dois antigos presidentes do partido, Ferreira Leite e Pinto Balsemão.

A antiga presidente do PSD, Manuela Ferreira Leite, vai apoiar a candidatura de Jorge Moreira da Silva à liderança do partido. A notícia foi avançada pelo Expresso esta quarta-feira e confirmada ao PÚBLICO pela ministra de Estado e das Finanças de Cavaco Silva.

“Vou apoiar Jorge Moreira da Silva e vou participar na campanha em ocasiões em que me for possível”, declarou Manuela Ferreira Leite ao PÚBLICO.

Uma semana depois de Francisco Pinto Balsemão ter anunciado que vai estar com Jorge Moreira da Silva, sendo seu mandatário nacional da candidatura, o antigo ministro do Ambiente recebe agora o apoio de outro antigo presidente do PSD, Manuela Ferreira Leite, que na disputa interna para a liderança do partido entre Rui Rio e Luís Montenegro deu o seu voto ao ainda presidente dos sociais-democratas.

O apoio da também antiga secretária de Estado do Orçamento do XI Governo Constitucional é conhecido no dia em que Jorge Moreira da Silva vai participar, no antigo lagar da Quinta de São Vicente, em Telheiras/Lumiar, na primeira edição dos “Diálogos com Futuro”.

Segundo a candidatura, esta iniciativa do ex-director-geral da Cooperação para o Desenvolvimento da OCDE tem como principal objectivo realizar sessões de esclarecimento e de debate com os militantes e eleitores, procurando detalhar as primaciais posições políticas do candidato num registo informal e de proximidade.