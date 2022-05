Governo faz várias reuniões com o PS sobre o Orçamento do Estado

A primeira reunião com militantes do PS realizada pelo Governo para apresentar o Orçamento do Estado para 2022 decorre, esta quinta-feira, em Vila Nova de Gaia, e é protagonizada pelo primeiro-ministro, António Costa.

No total serão realizadas dezoito reuniões com militantes por todo o país para a apresentação do Orçamento do Estado. O Governo cumpre assim uma tradição dos socialistas em momento de aprovação das contas do Estado. A lógica é a de uma sessão por federação distrital do PS. Nas reuniões além de membros do Governo participa o secretário-geral adjunto e o líder parlamentar do partido.

Na sexta-feira à noite, realizam-se seis reuniões. Eurico Brilhante Dias vai a Almodôvar. João Torres estará presente em Bragança. Duarte Cordeiro debate com os militantes em Tavira. Marta Temido irá a Águeda. Ana Abrunhosa estará na sessão de Coimbra. Já Pedro Nuno Santos desloca-se a Viseu.

No sábado, de tarde ou de noite, realizam-se oito sessões. Ana Mendes Godinho apresenta o Orçamento na Nazaré. António Costa Silva desloca-se a Arcos de Valdevez. José Luís Carneiro estará presente na sessão de Braga. António Mendonça Mendes explica as contas do Estado aos militantes da Guarda. João Costa estará com os socialistas em Peso da Régua. André Moz Caldas fará a sessão de Mora. Mariana Vieira da Silva será responsável pelo debate em Alenquer. Catarina Sarmento e Castro fará a apresentação em Santarém.

No domingo à tarde, realiza-se apenas uma sessão de apresentação que será em Portalegre e é protagonizada por Pedro Adão e Silva. Na segunda à noite, a apresentação é feita por João Gomes Cravinho em Setúbal. Na terça-feira à noite, é a vez de Fernando Medina apresentar o Orçamento aos socialistas na Amadora.