Direcção de Rio deixa cair reforma eleitoral se candidatos à liderança forem contra

As propostas de alteração às leis eleitorais e de revisão constitucional do PSD vão ficar, para já, em banho-maria. Rui Rio e Paulo Mota Pinto deixaram aos deputados a ideia de que nenhuma iniciativa avançaria no Parlamento se deixasse desconfortáveis os candidatos à liderança do PSD, Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva.