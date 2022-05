Territórios da Transgressão: Lucinda Correia à conversa com Helena Roseta

Neste 24.º episódio do podcast Antecâmara , ouve esta conversa sobre arquitectura e interesse público com Helena Roseta. Um parceiro da Rede PÚBLICO.

Antecâmara é um podcast parceiro da Rede PÚBLICO que reúne episódios marcantes dos programas da Rádio Antecâmara.

Neste 24.º episódio, recebemos Territórios da Transgressão, um programa da Rádio Antecâmara conduzido por Lucinda Correia.

Neste episódio, conversa com Helena Roseta sobre arquitectura e interesse público. Arquitecta, cidadã, nascida em Lisboa em 1947, casada, três filhas, sete netos, a actual coordenadora nacional do programa Bairros Saudáveis tirou a carta aos 40 anos, aos 60 começou a deslocar-se de bicicleta em Lisboa, aos 71 reformou-se dos cargos políticos, mas não das suas causas.

Ao longo do episódio ouve-se as obras de Richard Wagner Der Ring des Nibelungen (com arranjo Vlieger, interpretada pela Radio Filharmonisch Orkest) e Lohengrin (interpretada pela Slovak Philharmonic Orchestra, sob condução de Michael Halász). A entrevista foi gravada no ano passado e emitida na Rádio Antecâmara em Janeiro de 2022.

Territórios da Transgressão

A cidade estende o seu território por espaços onde se instauram vários tipos de ordem. De um modo geral, aquilo a que chamamos os lugares, na sua acepção eminentemente topológica, corresponde às zonas de influência em que, nas diferentes escalas, as instituições, de certa forma, controlam a vida comunitária.

A complexidade de relações que existe entre as várias partes constituintes de um lugar, do quarteirão ao bairro, prova que aquilo a que chamamos urbanidade é um quadro riquíssimo de costumes, de formas e de modos de apropriação. É no jogo das figuras onde várias “redes” finas ou grossas se entrecruzam que uma espécie de desenho da cidade vai tomando forma. A ordem que se desenvolve no tempo e no espaço não deixa nunca de ser reforçada pelo próprio tempo, enquanto factor de mudança.

Por outro lado, a lei, invenção humana, pretende garantir a manutenção de todas as ordens implicadas no processo de convivência entre os habitantes. A cidade e sua arquitectura não escapam a esta lógica. Contudo, nenhuma cidade se apresenta como um desenho perfeito. É como se no desencaixe das suas estruturas sobrevivessem “terras-de-ninguém”, onde o controlo e a transgressão disputam o seu território.

Com as lógicas que, aparentemente, geraram essas estruturas passa-se o mesmo: a contradição acaba por ser o seu factor comum. É dos vários tipos de tensão que daqui resultam, fazendo coexistir ordem e caos, que iremos tratar em Territórios da Transgressão. Entre a lei e o desenho, há, todavia, uma diferença fundamental. Essa diferença é do mesmo tipo daquela que se gera entre as ordens dadas e a sua execução no quadro geral da vida humana.

Territórios da Transgressão é um programa de Lucinda Correia, arquitecta e investigadora da Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa. Desenvolve a tese de douramento “A (In)certeza da Norma. Arquitectura, Direito e Políticas Públicas em diálogo”, que explora e aprofunda as implicações recíprocas entre o desenho da legislação e as práticas da arquitectura. Fez a curadoria de Contra-Arquitetura. Re-construir a Realidade (2020), a convite do MAAT, resultando na edição de um livro verde em 2021. Fundou, em 2019, efabula – towards a habitat culture, uma cooperativa cultural e atelier de arquitectura e investigação em Artes e Humanidades. Em 2011, co-fundou Artéria – Humanizing Architeture, atelier que co-dirigiu até 2018.

Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo e curioso, com uma programação diversa que junta arquitectos, curadores, jornalistas e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os formatos da arquitectura. Um projecto com curadoria do arquitecto Pedro Campos Costa.

