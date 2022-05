Taco a taco com o PSOE de Sánchez, Feijóo relança PP e trava crescimento do Vox

Partido Popular surge à frente dos socialistas nas intenções de voto, de acordo com o barómetro de Maio do El País e da Cadena SER. O partido de centro-direita, agora liderado por Alberto Núñez Feijóo, afasta-se a passos largos da crise interna que dividiu o partido no início do ano.

Se os espanhóis fossem hoje às urnas para eleger novo executivo, o Partido Popular (centro-direita) sairia vencedor. Pela primeira vez este ano, o PP ultrapassou o Partido Socialista Operário Espanhol (centro-esquerda) nas sondagens.

Contas feitas aos lugares no Congresso, o Partido Popular (PP) conquistaria mais mandatos do que os socialistas, com 115 deputados contra 110 do PSOE. Com maioria feita aos 176, aos Populares bastaria pouco mais do que o apoio do Cidadãos, que deverá segurar dois lugares, e da extrema-direita. Certo é que a esquerda está a perder peso eleitoral.

Depois de uma crise interna que ameaçou a estabilidade do PP no início de 2022, levando ao afastamento de Pablo Casado da liderança e à chegada à liderança de Alberto Núñez Feijóo, o presidente da Xunta da Galiza.

A chegada do político galego à liderança teve o condão de estancar a perda de influência do PP, gerando aquilo a que se chamou “efeito Feijóo”. O partido cresceu 2,7% em apenas um mês, segundo o barómetro de Maio da 40 dB para o El País e a Cadena SER, e está de regresso à disputa eleitoral de 2023.

Nas mãos de Feijóo, o partido reúne agora, de acordo com as estimativas, 25,8% das intenções de voto, taco a taco com os socialistas do PSOE que estagnam nos 26,2%.

Em terceiro lugar, o Vox perdeu força no último mês, à medida que o PP conquistava eleitores. A extrema-direita aproveitou a fragilidade interna dos Populares nos últimos meses para ganhar avanço na corrida eleitoral, mas a mudança na liderança trocou os planos ao partido liderado por Santiago Abascal. Ainda assim, segundo a sondagem, o Vox poderia conseguir eleger 64 deputados, mais 12 do que actualmente.

Estes resultados surgem no arranque de um novo ciclo eleitoral que começam a 19 de Junho com as eleições antecipadas na Andaluzia. A confirmarem-se as sondagens favoráveis ao PP – que poderá chegar à maioria absoluta na região mais populosa de Espanha –, esta será a primeira vitória sob a nova liderança (ainda para mais num antigo bastião socialista que o PP governa com apoio do Vox.

As eleições legislativas – marcadas apenas para 2023 – estão ainda distantes, mas a instabilidade governativa pode impor uma ida antecipada às urnas. A essa realidade não é alheia a perda de confiança da Esquerda Republicana da Catalunha e do Unidas Podemos no executivo de Pedro Sánchez. Os partidos à esquerda afastaram-se dos socialistas depois do escândalo de escutas nos telefones de líderes independentistas recorrendo ao programa Pegasus e o PSOE não tem deputados para governar sozinho.