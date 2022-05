Quase oito em cada dez angolanos passaram fome em 2021

O nível de pobreza em Angola acentuou-se nestes últimos três a um ponto em que a percentagem de pobres no país subiu para 79% e o nível de privação alimentar chegou a 78% em 2022. De acordo com os números do Afrobarometer, “a maioria dos angolanos experimentou dificuldades na satisfação das suas necessidades básicas no ano passado, pois o nível de pobreza degradou-se comparativamente a 2019”.