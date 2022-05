Investigação aponta para mais de 600 mortos no bombardeamento ao teatro de Mariupol

As autoridades locais de Mariupol tinham contabilizado 300 vítimas mortais, mas as novas informações apontam para mais de 600 mortos.

As autoridades locais de Mariupol tinham contabilizado 300 vítimas mortais na sequência do ataque russo ao Teatro Drama de Mariupol. Contudo, uma investigação da agência Associated Press (AP) revela agora que o número de mortos terá superado os 600.

Tendo por base os relatos de 23 sobreviventes e socorristas, a agência encontrou provas que confirmam que o bombardeamento das forças russas provocou mais vítimas do que o inicialmente estimado. Através de uma reconstrução 3D da planta do edifício, os jornalistas descobriram que os mísseis mataram mais de 600 pessoas fora e dentro do espaço.

No dia 16 de Março, as forças russas bombardearam o edifício que servia de abrigo a cerca de mil civis. No exterior do teatro a palavra “crianças” escrita em russo alertava para o facto de existirem menores no espaço que acabou por ser destruído.