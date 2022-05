Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

Volodymyr Zelensky garantiu que, apesar dos contínuos ataques russos contra Mariupol, o objectivo é retirar “todos os que ali estão: civis e militares”. António Costa aceitou o convite do homólogo ucraniano para visitar Kiev. Só nesta terça-feira, a Rússia terá realizado quase 50 ataques aéreos no leste do país, denunciou o porta-voz do Ministério da Defesa ucraniano. Um artigo em actualização ao longo do dia.