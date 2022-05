O petróleo é uma arma

As sanções a conta-gotas são a prova de que a Europa podia desde o primeiro dia fazer muito mais, mas são também a confirmação de que não desiste da Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia anunciou no começo da manhã desta quarta-feira mais uma proposta de sanções à Rússia. Desde que a invasão da Ucrânia se consumou, este é sexta vez que a União Europeia dá um passo em frente e agrava a sua estratégia de asfixia económica da Rússia. Cada vez que o faz, permite duas conjecturas: ou as sanções anteriores não produziram ainda os resultados esperados, ou a União Europeia aumentou de tal força as suas expectativas sobre a possibilidade de uma vitória da Ucrânia que decidiu escalar a gravidade das sanções.