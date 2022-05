Fuga de gás nas obras do metro que obrigou a evacuar edifícios está “resolvida”

Já está “resolvida” a fuga de gás nas obras da nova linha Rosa do Metro do Porto, na Praça da Liberdade, que esta quarta-feira levou à evacuação de edifícios nas imediações e ao desvio do trânsito para o Túnel de Ceuta, informou a Câmara do Porto

O incidente, que não causou “quaisquer danos pessoais ou materiais”, ocorreu durante os trabalhos de construção da nova linha quando foi “inadvertidamente interceptada uma conduta de gás, provocando uma ligeira fuga”, informa fonte da Metro do Porto.

A empresa “accionou de imediato os meios internos e os da Protecção Civil, de acordo com o Plano de Segurança da empreitada”. Ao mesmo tempo, acrescenta a mesma fonte, “os serviços da Portgás estão já a tratar da reparação da conduta interceptada, pelo que a empreitada, neste local, retomará logo que possível a normal laboração”.

Fonte da Câmara do Porto afirmou à Lusa que já foi “interceptada” a válvula da conduta de gás que originou a fuga nas obras da nova linha Rosa da Metro do Porto e que a situação ficará, dessa forma, resolvida.

O trânsito naquela zona central da cidade, que foi cortado e desviado para o Túnel de Ceuta, deverá ser retomado em breve.

No local, estiveram Bombeiros Sapadores do Porto e a Polícia Municipal. Devido à fuga de gás, alguns equipamentos nas imediações da Praça da Liberdade foram evacuados, como o Banco de Portugal e o Hotel Intercontinental.