Câmara de Setúbal entra em blackout sobre caso dos refugiados

A Câmara Municipal de Setúbal não pretende fazer mais declarações públicas sobre o caso do acolhimento de refugiados ucranianos por cidadãos russos, disse o presidente da autarquia no início da reunião pública do executivo municipal que está a decorrer esta tarde.

“Na manhã de hoje, foi-nos comunicado que se iriam iniciar em breve, nesta autarquia, diligências para apuramentos de factos em matéria de acolhimento de refugiados. (...) A partir deste momento entendemos que não devemos voltar a comentar publicamente este assunto”, afirmou o presidente da Câmara de Setúbal, André Valente Martins.

Recorde-se que o Governo ordenou uma sindicância aos procedimentos da Câmara de Setúbal, neste caso, pela Inspecção-Geral de Finanças (IGF) e que solicitou uma investigação da Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD).

Na semana passada, o semanário Expresso noticiou que no acolhimento aos refugiados ucranianos na Câmara de Setúbal estavam cidadãos russos alegadamente defensores do regime de Vladimir Putin, que teriam fotocopiado documentos pessoais e feito perguntas que causaram estranheza aos refugiados. Yulia Kashina e Igor Kashin, ela funcionária da autarquia setubalense, ele dirigente da Edinstvo, antigo presidente da Casa da Rússia e do Conselho de Coordenação dos Compatriotas Russos, faziam parte da equipa municipal que recebia os refugiados em fuga da guerra.

No sábado, em entrevista ao PÚBLICO, o autarca de Setúbal afirmou que nunca teve “qualquer indício de que houvesse algo de anormal” com a associação Edinstvo, de apoio a imigrantes de leste e que recebeu, nos últimos três anos, quase 90 mil euros da Câmara, em subsídios anuais aprovados por todos os partidos do executivo autárquico.

A Associação dos Ucranianos em Portugal (AUP) manifestou preocupação com a possibilidade de simpatizantes de Putin recolherem informações sobre refugiados ucranianos que chegam a Portugal.