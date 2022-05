Opel Grandland chega a Portugal a partir de 33.680€

O renovado Opel Grandland já está disponível nos concessionários, sendo proposto com mecânicas térmicas, a gasolina (1.2 Turbo 130cv) e a gasóleo (1.5 Diesel 130cv), mas também com um grupo propulsor híbrido de ligar à corrente apoiado num 1.6 Turbo, nas declinações de 225cv, associado a um motor eléctrico e tracção dianteira, e 300cv, com quatro rodas motrizes, graças à montagem de dois motores eléctricos, um por eixo.

Os preços arrancam nos 33.680€, para o gasolina, enquanto o diesel é comercializado a partir de 38.680€. No caso dos PHEV, o de 225cv chega a partir de 46.940€ e o de 300cv desde 56.915€, valores que, no caso das empresas, beneficiam da possibilidade da dedução de IVA.

Tanto para empresas como particulares, a marca optou por criar uma oferta de lançamento que inclui um cartão EDP pré-carregado com 1800 kWh e uma Wallbox de 7,4 kWh. De destacar ainda o facto de a variante de 300 cv ser classe 1 nas portagens quando associada à Via Verde.

O novo Grandland, que perdeu o “X”, ganhou um novo visual, com a inclusão do Opel Vizor à frente, que a marca descreve como o seu “novo e inconfundível ‘rosto’”, emoldurado, em opção, pelos faróis IntelliLux LED Pixel, com 168 elementos a garantirem uma visibilidade irrepreensível sem encandear os restantes utilizadores da estrada. Em opção, pode-se ainda dotar o automóvel com o sistema Night Vision que, recorrendo a uma câmara de infravermelhos, detecta pessoas e animais até 100 metros.

Já no interior, destaca-se a integração do Pure Panel, constituído por dois ecrãs de grandes dimensões, que parecem fundir-se numa única unidade, ao passo que o conforto é assegurado pelos bancos ergonómicos activos.