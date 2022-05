Festival do Vinho do Douro Superior regressa a Foz Côa

A nona edição do Festival do Vinho do Douro Superior decorre em Vila Nova de Foz Côa de 27 a 29 de Maio.

Após dois anos em suspenso devido à pandemia, está de volta o Festival do Vinho do Douro Superior. A nona edição do evento decorre no Centro de Exposições de Vila Nova de Foz Côa (Expocôa) de 27 a 29 de Maio.

Organizado pela autarquia local, com produção da revista Grandes Escolhas, o evento tem como objectivo “promover a identidade da sub-região do Douro Superior como produtora de vinhos de qualidade e com identidade e carácter próprios”, lê-se em comunicado.

O festival conta, este ano, com mais de 80 expositores de diferentes produtores de vinho e com a “presença especial” do master of wine brasileiro Dirceu Vianna Junior.

Além do espaço expositivo, o programa integra o Concurso de Vinhos do Douro Superior, durante o qual “um júri diversificado composto por jornalistas, bloggers especializados, profissionais da restauração, garrafeiras, e distribuição avaliam cerca de centena e meia de vinhos, entre brancos, tintos e vinhos do Porto”.

Já o colóquio dedicado ao tema “As alterações climáticas e os desafios vitícolas do Douro Superior” realiza-se na manhã do dia 28, dinamizado pela Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense, contando com Luís de Matos e Leonor Pereira, que apresentarão, respectivamente, comunicações sobre “Medidas de Adaptação da Viticultura Duriense às Alterações Climáticas” e sobre “Sistemas de suporte à decisão: Ferramentas de adaptação do Douro Superior às alterações climáticas”.

Destacam-se ainda as provas comentadas – “Grandes tintos do Douro Superior” (dia 27), pelo jornalista Fernando Melo, “Grandes Brancos do Douro Superior” (dia 28), pela crítica de vinhos Valéria Zeferino e “Vinho do Porto” (dia 29), pelo especialista Luís Antunes, para além de uma prova de azeites da região.

A animação musical ficará a cargo dos concertos de HMR (28) e de Sons do Minho (27).