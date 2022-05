Fed acelera subida das taxas de juro nos EUA

A Reserva Federal norte-americana acelerou o ritmo de retirada dos estímulos monetários que tinha lançado à economia durante a pandemia e, num reforço dos esforços que está a fazer para combater a inflação, subiu a sua principal taxa de juro de referência em meio ponto percentual.

No final da reunião de dois dias do comité que decide a política monetária nos Estados Unidos, os responsáveis da Fed emitiram esta quarta-feira um comunicado dando conta de duas decisões que, sendo já esperadas pelos mercados, vêm confirmar que Jerome Powell e os seus pares estão neste momento apenas preocupados com uma coisa: a subida da taxa de inflação.

Apesar de a economia norte-americana ter registado, no primeiro trimestre deste ano uma contracção, a Fed decidiu colocar a sua taxa de juro de curto prazo, que serve de referência para os custos de financiamento de toda a economia, no intervalo entre 0,75% e 1%.

É uma subida de 0,5 pontos percentuais que é a maior dos últimos 22 anos, o que mostra bem a forma como os responsáveis da instituição estão decididos a mudar rapidamente a política monetária em vigor e que foi, durante os últimos anos, fortemente expansionista.

Em segundo lugar, a Fed anunciou também que, a partir de 1 de Junho, irá começar a reduzir a dimensão do seu balanço, primeiro em 47,5 mil milhões de dólares ao mês e, a partir de Setembro, em 95 mil milhões de dólares ao mês. Isto significa que, depois de vários anos a comprar activos (principalmente títulos de dívida pública norte-americana) e de recentemente ter acabado com as compras líquidas, a Fed vai mesmo começar a desembaraçar-se dos activos que tem, reduzindo não só o seu balanço (que chegou aos 9 biliões de dólares) como reduzindo também a liquidez existente nos mercados.

Este tipo de medidas - subida das taxas de juro e redução do balanço - destinam-se a aumentar os custos de financiamento nos EUA e a estimular a poupança, conduzindo assim a um arrefecimento do consumo e do investimento que, se espera, acabe por travar também a escalada dos preços.

Tanto nas taxas de juro como na gestão do seu balanço, a Fed está alguns passos à frente do BCE. Na zona euro, o banco central prepara-se para, durante o terceiro trimestre deste ano, acabar com as compras líquidas de activos, o que significa que não irá ainda começar a reduzir o seu balanço, irá apenas mantê-lo estável. E, só a seguir, poderá começar a subir as suas taxas de juro de referência.

Esta retirada mais rápida dos estímulos por parte da autoridade monetária norte-americana tem como uma das explicações a diferença do valor da inflação nos dois blocos económicos. Enquanto na zona euro, a taxa de inflação homóloga foi de 7,5% em Abril, nos EUA o mesmo indicador já estava, em Março, nos 8,5%.

No comunicado em que anunciou as suas decisões, a Fed diz que “a inflação se mantém elevada” e garantiu que “se mantém atenta” à sua evolução. No que diz respeito ao crescimento económico, que nos primeiros três meses do ano registou um valor negativo, é destacado que, ainda assim, “o consumo das famílias e o investimento das empresas se mantém forte” e que “os ganhos de emprego foram robustos”.