Pedro Martins conduz Olympiacos ao tricampeonato na Grécia

Triunfo sobre o PAOK confirmou o título do clube do Pireu, quando faltam quatro jornadas para o final da competição.

O Olympiacos sagrou-se nesta quarta-feira tricampeão da Grécia, graças a um triunfo obtido com dois golos de jogadores com passagem pelo campeonato português. É o 47.º título do palmarés do clube do Pireu.

Sob a orientação de Pedro Martins, os gregos só precisavam de um empate em Salónica, diante do PAOK, para confirmarem o título nacional, mas conseguirem mesmo a vitória. Aos 10 minutos, o austríaco Thomas Murg deu vantagem à equipa da casa, mas, no segundo tempo, Rony Lopes, que passou pela formação do Benfica (51'), e Oleg Reabciuk (62'), antigo lateral-esquerdo do FC Porto e do Paços de Ferreira, carimbaram a reviravolta.

Para o português Pedro Martins, este é o terceiro campeonato consecutivo conquistado, ficando a outros três títulos de igualar o bósnio Dusan Bajevic como treinador com mais vitórias na história do clube.