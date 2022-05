Luís Godinho vai arbitrar clássico entre Benfica e FC Porto

O árbitro da associação de Évora, internacional desde 2017, vai dirigir pela quinta vez um clássico, o segundo entre “águias” e “dragões”, depois de ter estado no empate 1-1, no Estádio do Dragão, no Porto, da 14.ª jornada da edição 2020/21 da I Liga.

O árbitro Luís Godinho vai arbitrar o clássico entre Benfica e FC Porto, no sábado, da 33.ª jornada da I Liga, anunciou nesta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). No encontro marcado para as 18h00, Godinho vai ter como assistentes Rui Teixeira e Valter Rufo, no videoárbitro vai estar João Pinheiro, enquanto Tiago Martins vai ser o quarto árbitro.

Na mesma temporada, o borbense, de 36 anos, dirigiu o empate 2-2 entre Sporting e FC Porto, da quarta jornada, depois de ter arbitrado dois dérbis lisboetas em 2018/19, caso da vitória caseira do Benfica frente aos “leões”, por 2-1, nas meias-finais da Taça de Portugal, e do empate 1-1 entre os dois rivais, na terceira jornada do campeonato, também no Estádio da Luz.

Na presente temporada, Luís Godinho já arbitrou três jogos do Benfica, o último dos quais a derrota por 3-2 na visita ao Sporting de Braga, depois dos triunfos nos terrenos de Vizela, por 1-0, e Vitória de Guimarães, por 3-1.

Esteve também em dois encontros do FC Porto, caso do triunfo no terreno do Moreirense, por 1-0, e da vitória em casa diante do Vitória de Guimarães, por 2-1.

O FC Porto, líder da I Liga com 85 pontos, visita o Benfica, terceiro com 71, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga, bastando um empate no terreno do rival para se sagrar campeão nacional pela 30.ª vez.