Quarta na TV: a sobrevoar histórias de sedução, crimes e rock ‘n’ roll

CINEMA

A Idade do Rock

Hollywood, 17h40

Los Angeles, 1987. Drew chega a Hollywood cheia de sonhos. Ali conhece Sherrie, um jovem citadino que aspira ao estrelato. Apaixonam-se perdidamente. É então que ele consegue trabalho num clube nocturno que está a organizar um concerto de Stacee Jaxx e da sua lendária banda. Adam Shankman realiza, ao som de Def Leppard, Joan Jett, Journey, Foreigner, Bon Jovi, Night Ranger, REO Speedwagon, Pat Benatar, Twisted Sister, Poison ou Whitesnake, esta versão cinematográfica do famoso musical da Broadway. Tom Cruise, Alec Baldwin, Russell Brand, Catherine Zeta-Jones, Paul Giamatti, Diego Boneta e Julianne Hough dão vida às personagens.

O Professor e o Louco

Hollywood, 21h30

Com Mel Gibson e Sean Penn como protagonistas, um drama biográfico sobre a amizade entre o professor escocês James Murray e William Chester Minor, um cirurgião norte-americano que foi responsável por mais de 10.000 entradas da edição original do conceituado Oxford English Dictionary. É dirigido por Farhad Safinia (na sua estreia em realização), segundo um guião que co-escreveu com John Boorman e Todd Komarnicki.

Vénus de Vison

Cinemundo, 22h30

Thomas (Mathieu Amalric) tenta encontrar a actriz perfeita para a peça que quer levar aos palcos de Paris. Ao final de mais um dia de audições, aparece Vanda, uma mulher intempestiva e desmiolada que, apesar de tudo, tem qualquer coisa de extraordinariamente sedutor. A atracção começa a crescer até se transformar numa obsessão sem limites. Roman Polanski escreve e dirige esta adaptação da peça de David Ives.

SÉRIES

Testemunha Silenciosa

Fox Crime, 22h

Estreia da 24.ª temporada. Já não entram Liz Carr e Richard Lintern; em compensação, juntam-se ao elenco Jason Wong e Genesis Lynea, o primeiro na pele do competitivo Adam Yuen e a segunda como a insegura Simone Tyler. No primeiro episódio, uma deslocação de Nikki Alexander (Emilia Fox) a uma prisão para investigar um homicídio desperta memórias traumáticas na patologista forense.

Mesmo Antes de Cristo

RTP2, 23h53

Um patrício romano exilado na Trácia dá o mote a esta série espanhola de comédia, composta por 12 episódios, emitidos semanalmente a partir de hoje. Tudo começa quando Manio Sempronio mata acidentalmente um senador. Como castigo, e ao invés de ser condenado à morte, é enviado como legionário para a terra onde o pai se tornou um militar lendário e onde Sempronio anseia por fazer jus à sua honra. Sedento de heroísmo e acompanhado pelo escravo Agorastocles, depara-se com um sítio calmo e estável… Até à sua chegada.

DOCUMENTÁRIOS

Ásia Desde o Céu

Odisseia, 22h30

Estreia. Fértil em formatos sobre territórios vistos de cima (já foi ao Irão, Japão, Egipto, Espanha, África...), o Odisseia foca-se desta vez em quatro países asiáticos: Singapura no episódio de hoje e Malásia, Índia e Indonésia nas próximas quartas-feiras. Imagens aéreas, captadas por helicópteros, drones e satélites, captam “algumas das suas paisagens mais famosas, das suas cidades milenares, das suas metrópoles ultramodernas e dos seus fabulosos monumentos históricos”, adianta o canal.

Sobrevivi a Ted Bundy

AMC Crime, 23h53

Estreia. Condenado à pena capital, Ted Bundy confessou, já no corredor da morte, a autoria de pelo menos 30 assassinatos de mulheres em sete estados diferentes, entre os anos 1974 e 1978. Conhecido tanto pelo volume e violência dos crimes como pela estratégia de sedução que usava para atrair as suas vítimas, o serial killer norte-americano atacou muitas outras mulheres que, por algum motivo, conseguiram escapar-lhe. Esta série documental conta as histórias de algumas dessas sobreviventes. Metade é emitida esta noite; a outra, na próxima quarta-feira.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h30

O jornalista Vítor Gonçalves entrevista Jorge Moreira da Silva, que disputará a liderança do PSD com Luís Montenegro (que esteve no programa há uma semana). As eleições directas estão marcadas para 28 de Maio; o congresso, para o primeiro fim-de-semana de Julho.