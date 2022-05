Inês Teixeira: o desenho à deriva no espaço

Estas obras de Inez Teixeira nascem de um entendimento alargado da disciplina do desenho. Nuno Faria assina a curadoria. Quem o conhece sabe do seu gosto pelas linguagens insólitas, os trilhos secretos da prática artística, os lugares nada comuns para onde alguns artistas gostam de se retirar para trabalhar. Inez Teixeira, que leva prática de pintura há décadas, revela-se aqui também como autora de um desenho mais livre, mais centrado no questionamento do espaço, do modo como ele é definido e representado. Dito de outra forma: o trabalho sobre o espaço do suporte, a marca da sua pintura que com frequência se ancora apenas em si própria, desdobra-se aqui, na liberdade do desenho, em profunda reflexão sobre a paisagem, as formas que a constituem, e mesmo sobre o corpo que a habita. É que a paisagem é também espaço. E o desenho talvez seja a técnica mais adequada para o pensar.