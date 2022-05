Temperaturas vão chegar aos 30 graus esta semana. Maio terá calor “acima do normal”

Até sexta-feira haverá um aumento das temperaturas, tendência que se manterá até ao final do mês, prevê o IPMA. O distrito mais quente será Santarém, podendo chegar aos 31ºC já esta semana. Maio irá registar temperaturas médias semanais com “valores acima do normal”.

Depois da precipitação e das temperaturas mais baixas que marcaram o início da semana, até ao fim-de-semana o calor vai aumentar e as temperaturas manter-se-ão elevadas até ao final do mês. Até esta sexta-feira os termómetros podem chegar aos 31 graus Celsius, prevê o Instituo Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o site do instituto português, o mês de Maio irá registar “precipitação total com valores abaixo do normal e temperatura média semanal com valores acima do normal praticamente para todo o território”.

As temperaturas começam a subir já esta quarta-feira, passando os 30ºC ainda antes do fim-de-semana. Depois de domingo, dia 9, poderá verificar-se uma ligeira descida nos termómetros. No entanto, as temperaturas voltarão a subir no fim da próxima semana, mantendo-se altas até ao final do mês, já que “a probabilidade da temperatura média semanal ser superior ao normal situa-se entre 40% e 60%”, revela o relatório do IPMA.

Esta quarta-feira o céu estará pouco nublado ou limpo, mas no final do dia é esperado que exista um aumento da nebulosidade, em especial nas regiões do interior e no Algarve. No Baixo Alentejo e Algarve é também esperada a ocorrência de aguaceiros, havendo uma probabilidade de precipitação de 40%. A chuva poderá ser acompanhada de trovoada.

No entanto, a partir de quinta e até sexta-feira prevê-se vento fraco a moderado (aumentando a sensação de calor) e uma pequena subida da temperatura máxima: Lisboa espera uma subida de 3ºC (chegando aos 29ºC) e o Porto um aumento de 2ºC (atingindo um máximo de 24ºC). Mais a Sul, Faro espera uma subida da temperatura, podendo chegar até ao 26ºC.

Até ao final da semana o distrito mais quente será Santarém, atingindo os 31ºC na sexta-feira, seguindo-se Évora e Beja, que podem atingir os 30ºC. Estas temperaturas elevadas manter-se-ão ao longo de todo o mês de Maio.

Nos Açores e Madeira o céu estará parcialmente nublado até ao final da semana, sendo esperada chuva no grupo ocidental esta quarta e quinta-feira, e no grupo central e ocidental na sexta-feira. À semelhança do continente, também nos arquipélagos é esperado um aumento ligeiro da temperatura até ao final da semana, podendo chegar aos 20ºC nos Açores e 25ºC na Madeira.