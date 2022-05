Ministério está a cometer uma “injustiça tremenda”, acusam professores

Durante todo este ano lectivo, a professora do 2.º ciclo Catarina Silva tem tentado acumular horas para juntar ao horário de 15 horas em que foi colocada em Setembro porque os cerca de 800 euros que recebe são curtos para as despesas da casa e do filho de 19 meses: “Não consegui, os horários são sempre incompatíveis uns com os outros”.