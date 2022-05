Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

Papa Francisco quer visitar Moscovo para travar “brutalidade”, Macron e Putin falam ao telefone sobre conflito: fique com os principais destaques do dia.

►A Rússia começou um ataque ao complexo industrial de Azovstal, o último local de resistência ucraniana em Mariupol. Estima-se que 2000 civis ainda estejam presos neste conjunto de fábricas, apesar do esforço de evacuação desta área.

►O Papa Francisco disse, numa entrevista publicada nesta terça-feira, que solicitou uma reunião em Moscovo com o Presidente russo, Vladimir Putin, para tentar impedir a guerra na Ucrânia, mas não recebeu resposta. "Putin não pára” a brutalidade, lamentou o Sumo Pontífice.

►O Presidente russo assinou um decreto com sanções em resposta às “acções hostis de certos Estados estrangeiros e organizações internacionais”, anunciou o Kremlin. De acordo com o documento, a Rússia vai proibir a exportação de produtos e matérias-primas para as pessoas e entidades sancionadas. O Governo russo tem agora dez dias para formar a lista de alvos destas punições comerciais e económicas.

► As Forças Armadas ucranianas anunciaram novos dados acerca das perdas em combate das forças inimigas esta terça-feira. De acordo com a publicação na sua página do Facebook, desde o início da invasão morreram 24.200 militares russos, um aumento de 400 perdas nas últimas 24h.

►Esta terça-feira, o Presidente francês, Emmanuel Macron, vai falar com Vladimir Putin por telefone às 12h de Paris (menos uma hora em Portugal continental). A existência desta conversa entre Macron e o Presidente russo – que já não acontecia desde 29 de Março – foi revelada pelo gabinete do líder francês.

►O Exército da Rússia está agora significativamente mais fraco, em resultado da invasão da Ucrânia, disse o Ministério da Defesa do Reino Unido no seu último relatório.

►O Presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, disse que a retirada de civis da cidade de Mariupol, no Sul do país, vai continuar esta terça-feira, esperando a eficácia dos corredores humanitários de Berdiansk, Tokmak e de Vasilivka.

►A Eslováquia vai procurar a isenção de qualquer embargo ao petróleo russo acordado pela União Europeia no seu próximo conjunto de sanções contra Moscovo devido à invasão da Ucrânia, disse o Ministério da Economia da Eslováquia.

►A Hungria não apoiará sanções que impossibilitem a importação nacional de petróleo e gás russo, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Peter Szijjarto, em comunicado, nesta terça-feira. Szijjarto disse ainda que as importações de petróleo russo através do oleoduto Druzhba representam cerca de 65% do petróleo de que a Hungria necessita e não há rotas alternativas de abastecimento.

►O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo acusou Israel de apoiar neonazis na Ucrânia, aumentando a tensão que teve origem nas declarações do ministro Serguei Lavrov. O responsável afirmou que Hitler tem “sangue judeu", abrindo uma crise diplomática entre os dois países.

►A Itália quer acabar com a sua dependência do gás russo até à segunda metade de 2024, revelou o ministro da Transição Ecológica, Roberto Cingolani, numa entrevista publicada esta terça-feira. “Devemos ser autónomos na segunda metade de 2024; conseguimos viver sem importar o gás russo”, afirmou na conversa com o jornal diário La Repubblica.

►Pelo menos três civis morreram durante o bombardeamento russo à cidade de Vuhledar, na região do Donetsk. A informação foi avançada pelo gabinete do Presidente ucraniano. A nota refere ainda que certas áreas desta região estão sob fogo russo constante e que as autoridades regionais tentam evacuar a linha da frente de civis.