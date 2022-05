30 anos de crónicas: Frei Bento Domingues, o teólogo que é também “político no sentido mais nobre do termo”

Foi há 30 anos que, num almoço, Jorge Wemans, antigo Provedor do Leitor do PÚBLICO, e António Marujo, actualmente director do 7Margens e então jornalista do PÚBLICO, conseguiram convencer Frei Bento Domingues a escrever uma crónica semanal para o jornal “pelo menos durante um ano”. A sua colaboração tem perdurado desde então e alcançou agora os 30 anos, uma efeméride que o PÚBLICO fez questão de celebrar esta terça-feira juntando vários convidados e que contou inclusive com uma mensagem de vídeo enviada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.