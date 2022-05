Tropas russas roubam tractores, mas nem os conseguem ligar — foram bloqueados à distância

Russos retiraram de um concessionário na cidade ucraniana de Melitopol tractores no valor de quase cinco milhões de euros, para descobrirem mais tarde que os veículos foram bloqueados à distância. “Mesmo que as vendam para peças, conseguirão algum dinheiro.”

As tropas russas roubaram todos os tractores de um concessionário de equipamentos agrícolas na cidade ocupada de Melitopol e transportaram-nos durante mais de mil quilómetros até à Tchetchénia apenas para descobrirem que os veículos tinham sido bloqueados à distância.

Um comerciante ucraniano contou a história à CNN Internacional, na sequência de um número crescente de relatos de roubos de cereais, materiais de construção e equipamentos agrícolas atribuídos às tropas russas. Também existem denúncias de pilhagens em casas particulares.

De acordo com a CNN, a operação para transportar os valiosos equipamentos de um concessionário da John Deere, em Melitopol, cidade ucraniana ocupada pelas forças russas desde Março, demonstra que estão a ser destacados meios de transporte militares como parte do assalto. Um dos camiões filmados pelas câmaras de vigilância tinha um “Z” branco pintado, diz o canal de televisão. Os materiais, que foram levados ao longo das últimas semanas, terão sido avaliados em quase cinco milhões de euros.

A maquinaria roubada está equipada com GPS, o que permitiu que a viagem pudesse ser rastreada. A última localização conhecida foi a aldeia de Zakhan Yurt, na Tchechénia. A CNN não revelou o nome da fonte, por motivos de segurança, escreve.

“Quando os invasores levaram as ceifeiras roubadas aperceberam-se que nem as conseguiam ligar”, diz a fonte, citada pela CNN. “Mesmo que só as vendam para peças, conseguirão algum dinheiro”, lamenta.

Na semana passada, o presidente da Câmara de Melitopol, Ivan Fedorov, publicou um vídeo que mostra uma fila de camiões a saírem da cidade ocupada alegadamente carregados de cereais. “Assaltaram o complexo agrário da cidade juntamente com as quintas privadas”, disse.

No início da guerra, circularam nas redes sociais vídeos de tractores conduzidos por ucranianos que roubavam tanques abandonados pelas tropas russas.