O novo “complexo militar-industrial”

A pretexto do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa no 25 de Abril, São José Almeida pressentiu “um surto belicista em que muitos se sentiram embalados” pelo “desejo de voltar a brincar com soldadinhos de chumbo” (PÚBLICO, 30/4/2022). Já na tomada de posse do novo Governo, Marcelo insinuara a necessidade de um aumento muito substancial do gasto militar, “porque se o não fizermos a tempo, outros” - quem: a UE?, a NATO?, a Rússia? - “o exigirão por nós”. Poder político e lobbies sabem bem, contudo, que a opinião pública não é favorável ao desvio de recursos públicos para mais gasto militar, pelo que tem recorrido a argumentos muito diversos para nos convencer.